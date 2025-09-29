realtor.com şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı T1 için year başına $111K ile T6 için year başına $255K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $195K tutarındadır. realtor.com şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Maaş bulunamadı
