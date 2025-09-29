Şirket Dizini
Procter & Gamble Ürün Tasarım Müdürü Maaşlar

Procter & Gamble şirketinde in Egypt ortalama Ürün Tasarım Müdürü toplam tazminatı year başına EGP 1.12M ile EGP 1.53M arasında değişmektedir. Procter & Gamble şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

EGP 1.21M - EGP 1.44M
Egypt
Yaygın Aralık
Olası Aralık
EGP 1.12MEGP 1.21MEGP 1.44MEGP 1.53M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Procter & Gamble?

SSS

