Paytm Maaşlar

Paytm şirketinin maaşları alt seviyede İK Uzmanı için yıllık $12,631 toplam tazminattan üst seviyede İş Geliştirme için $201,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Paytm. Son güncellenme: 10/25/2025

Yazılım Mühendisi
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Frontend Yazılım Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Güvenlik Yazılım Mühendisi

DevOps Mühendisi

Ürün Müdürü
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Veri Bilimci
Median $45.8K
İş Analisti
Median $31.4K
Ürün Tasarımcısı
Median $23.2K
İK Uzmanı
Median $12.6K
Teknik Program Müdürü
Median $38.8K
İş Geliştirme
$201K
Veri Bilimi Müdürü
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Ürün Tasarım Müdürü
$30K
Program Müdürü
$42K
Proje Müdürü
$29K
Satış
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Hak Ediş Takvimi

10%

YIL 1

20%

YIL 2

20%

YIL 3

25%

YIL 4

25%

YIL 5

Hisse Türü
Options

Paytm şirketinde, Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 10% hak ediş süresi 1st-YIL (10.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 3rd-YIL (20.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 5th-YIL (25.00% yıllık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Paytm şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Paytm şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $201,000 tazminatla İş Geliştirme at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Paytm şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $40,890 tutarındadır.

