Orsted şirketinde in Poland Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına PLN 282K tutarındadır. Orsted şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Medyan Paket
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Yıllık toplam
PLN 282K
Seviye
L5
Temel maaş
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
Prim
PLN 0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
8 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Orsted?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

Orsted şirketindeki in Poland Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 320,208 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Orsted şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Poland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 235,439 tutarındadır.

