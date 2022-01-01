Şirket Dizini
OneTrust
OneTrust Maaşlar

OneTrust şirketinin maaşları alt seviyede İşe Alım Uzmanı için yıllık $11,914 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $323,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: OneTrust. Son güncellenme: 11/28/2025

Yazılım Mühendisi
Median $190K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $323K
Ürün Tasarımcısı
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Muhasebeci
$69.7K
Kurumsal Gelişim
$232K
Müşteri Hizmetleri
$117K
Müşteri Başarısı
$62.5K
Bilgi Teknolojisti (BT)
$72.9K
Yönetim Danışmanı
$63.2K
Pazarlama
$224K
Pazarlama Operasyonları
$90.5K
Proje Müdürü
Median $135K
İşe Alım Uzmanı
$11.9K
Satış
$159K
Satış Mühendisi
$121K
Teknik Hesap Müdürü
$97.5K
Teknik Program Müdürü
$112K
Risk Sermayedarı
$62.3K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

OneTrust şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

SSS

OneTrust şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $323,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
OneTrust şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $106,218 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

