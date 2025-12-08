Şirket Dizini
miHoYo
miHoYo İnsan Kaynakları Maaşlar

miHoYo şirketinde in Canada ortalama İnsan Kaynakları toplam tazminatı year başına CA$60.3K ile CA$85.6K arasında değişmektedir. miHoYo şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/8/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$49.8K - $58.9K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$43.8K$49.8K$58.9K$62.2K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir miHoYo?

SSS

miHoYo şirketindeki in Canada İnsan Kaynakları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$85,576 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
miHoYo şirketinde İnsan Kaynakları rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$60,275 tutarındadır.

