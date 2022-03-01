Şirket Dizini
Migo
Migo Maaşlar

Migo şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $35,999 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $53,205 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Migo. Son güncellenme: 8/31/2025

$160K

Veri Analisti
$39.8K
Ürün Tasarımcısı
$36K
Ürün Müdürü
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Yazılım Mühendisi
Median $50.8K
SSS

Migo şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $53,205 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Migo şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $45,290 tutarındadır.

