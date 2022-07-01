Şirket Dizini
Koddi
Koddi Maaşlar

Koddi şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $78,000 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $174,125 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Koddi. Son güncellenme: 11/25/2025

Yazılım Mühendisi
Median $78K

Backend Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Müdürü
$174K
SSS

Koddi şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $174,125 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Koddi şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $126,063 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

