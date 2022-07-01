Koddi Maaşlar

Koddi şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $78,000 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $174,125 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Koddi . Son güncellenme: 11/25/2025