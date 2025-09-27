Şirket Dizini
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Yazılım Mühendisi Maaşlar

Jaguar Land Rover şirketinde in United Kingdom Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına £41.8K tutarındadır. Jaguar Land Rover şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/27/2025

Medyan Paket
company icon
Jaguar Land Rover
Data Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Yıllık toplam
£41.8K
Seviye
L2
Temel maaş
£39.9K
Stock (/yr)
£0
Prim
£1.9K
Şirketteki yılı
5 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Jaguar Land Rover?

£122K

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

SSS

Jaguar Land Rover şirketindeki in United Kingdom Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £77,314 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Jaguar Land Rover şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £40,209 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar