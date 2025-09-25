Şirket Dizini
Instacart
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Çözüm Mimarı

  • Tüm Çözüm Mimarı Maaşları

Instacart Çözüm Mimarı Maaşlar

Instacart şirketinde in Canada Çözüm Mimarı tazminatı L5 için year başına CA$251K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Canada medyanı CA$188K tutarındadır. Instacart şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L5
CA$251K
CA$181K
CA$67.9K
CA$1.8K
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Görüntüle 3 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır

CA$226K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Instacart şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

50%

YIL 1

50%

YIL 2

Hisse Türü
RSU

Instacart şirketinde, RSUs 2 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 50% hak ediş süresi 1st-YIL (50.00% yıllık)

  • 50% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% üç aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Çözüm Mimarı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Data Architect

Cloud Security Architect

SSS

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Çözüm Mimarı by Instacart in Canada is 'n jaarlikse totale vergoeding van CA$377,548. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Instacart vir die Çözüm Mimarı rol in Canada is CA$199,248.

Öne Çıkan İş İlanları

    Instacart için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar