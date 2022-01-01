Health Catalyst Maaşlar

Health Catalyst şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Program Müdürü için yıllık $63,680 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $182,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Health Catalyst . Son güncellenme: 11/18/2025