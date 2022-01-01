Şirket Dizini
Health Catalyst
Health Catalyst Maaşlar

Health Catalyst şirketinin maaşları alt seviyede Teknik Program Müdürü için yıllık $63,680 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $182,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Health Catalyst. Son güncellenme: 11/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Yazılım Mühendisi
Median $128K
Ürün Müdürü
Median $143K
Veri Bilimci
Median $126K

İş Analisti
$83.6K
Bilgi Teknolojisti (BT)
$82.3K
Pazarlama
$108K
Proje Müdürü
Median $120K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $182K
Teknik Program Müdürü
$63.7K
SSS

Health Catalyst şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $182,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Health Catalyst şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $120,000 tutarındadır.

