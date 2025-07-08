Şirket Dizini
Haus
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Haus Maaşlar

Haus şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $140,700 toplam tazminattan üst seviyede Gelir Operasyonları için $199,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Haus. Son güncellenme: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Gelir Operasyonları
$199K
Yazılım Mühendisi
$141K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Haus şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $199,000 tazminatla Gelir Operasyonları at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Haus şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $169,850 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Haus için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Apple
  • Flipkart
  • Spotify
  • Roblox
  • Pinterest
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/haus/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.