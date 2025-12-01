Gusto şirketinde in United States ortalama İnsan Kaynakları toplam tazminatı year başına $198K ile $282K arasında değişmektedir. Gusto şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/1/2025
Ortalama Toplam Tazminat
20%
YIL 1
20%
YIL 2
20%
YIL 3
20%
YIL 4
20%
YIL 5
Gusto şirketinde, Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 2nd-YIL (1.67% aylık)
20% hak ediş süresi 3rd-YIL (1.67% aylık)
20% hak ediş süresi 4th-YIL (1.67% aylık)
20% hak ediş süresi 5th-YIL (1.67% aylık)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Gusto şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
