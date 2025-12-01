Şirket Dizini
Gusto
Gusto Finansal Analist Maaşlar

Gusto şirketinde in Turkey ortalama Finansal Analist toplam tazminatı year başına TRY 972K ile TRY 1.41M arasında değişmektedir. Gusto şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$27K - $31.3K
Turkey
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$23.8K$27K$31.3K$34.5K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

20%

YIL 1

20%

YIL 2

20%

YIL 3

20%

YIL 4

20%

YIL 5

Hisse Türü
Options

Gusto şirketinde, Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (1.67% aylık)

  • 20% hak ediş süresi 3rd-YIL (1.67% aylık)

  • 20% hak ediş süresi 4th-YIL (1.67% aylık)

  • 20% hak ediş süresi 5th-YIL (1.67% aylık)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Gusto şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



SSS

Gusto şirketindeki in Turkey Finansal Analist pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam TRY 1,410,493 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Gusto şirketinde Finansal Analist rolü in Turkey için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat TRY 971,936 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

