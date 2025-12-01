Şirket Dizini
Gusto
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Müşteri Hizmetleri Operasyonları

  • Tüm Müşteri Hizmetleri Operasyonları Maaşları

Gusto Müşteri Hizmetleri Operasyonları Maaşlar

Gusto şirketinde ortalama Müşteri Hizmetleri Operasyonları toplam tazminatı year başına $88.3K ile $125K arasında değişmektedir. Gusto şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$100K - $119K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$88.3K$100K$119K$125K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Müşteri Hizmetleri Operasyonları maaş bilgisis için Gusto kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Hak Ediş Takvimi

20%

YIL 1

20%

YIL 2

20%

YIL 3

20%

YIL 4

20%

YIL 5

Hisse Türü
Options

Gusto şirketinde, Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (1.67% aylık)

  • 20% hak ediş süresi 3rd-YIL (1.67% aylık)

  • 20% hak ediş süresi 4th-YIL (1.67% aylık)

  • 20% hak ediş süresi 5th-YIL (1.67% aylık)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Gusto şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Müşteri Hizmetleri Operasyonları tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Gusto şirketindeki Müşteri Hizmetleri Operasyonları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $125,350 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Gusto şirketinde Müşteri Hizmetleri Operasyonları rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $88,290 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Gusto için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Bloomberg
  • WePay
  • Chatham Financial
  • Q2
  • Braintree
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/customer-service-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.