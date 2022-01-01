Şirket Dizini
Fujitsu
Fujitsu Maaşlar

Fujitsu şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $14,141 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $211,050 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Fujitsu. Son güncellenme: 11/21/2025

Yazılım Mühendisi
Median $129K

Ağ Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $175K
İş Operasyonları Müdürü
$41.4K

İş Analisti
$20.6K
İş Geliştirme
$168K
Müşteri Hizmetleri
$15.6K
Veri Analisti
$74.2K
Veri Bilimi Müdürü
$125K
Veri Bilimci
$58.8K
Tesis Müdürü
$40.6K
Finansal Analist
$68.5K
Donanım Mühendisi
$145K
Bilgi Teknolojisti (BT)
$62.4K
Yönetim Danışmanı
$55K
Pazarlama
$67.6K
Ürün Tasarımcısı
$14.1K
Program Müdürü
$67.1K
Proje Müdürü
$48.6K
Satış
$211K
Satış Geliştirme
$47.6K
Siber Güvenlik Analisti
$17.5K
Çözüm Mimarı
$26.4K
SSS

Fujitsu şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $211,050 tazminatla Satış at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Fujitsu şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $60,617 tutarındadır.

