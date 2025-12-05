Şirket Dizini
FD Technologies
FD Technologies Risk Sermayedarı Maaşlar

FD Technologies şirketinde in United States ortalama Risk Sermayedarı toplam tazminatı year başına $109K ile $152K arasında değişmektedir. FD Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$117K - $138K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$109K$117K$138K$152K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir FD Technologies?

SSS

FD Technologies şirketindeki in United States Risk Sermayedarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $152,100 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
FD Technologies şirketinde Risk Sermayedarı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $109,200 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

