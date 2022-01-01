Şirket Dizini
Farfetch
Farfetch Maaşlar

Farfetch şirketinin maaşları alt seviyede Metin Yazarı için yıllık $22,689 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $198,900 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Farfetch. Son güncellenme: 10/9/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Frontend Yazılım Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Ürün Müdürü
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Veri Analisti
Median $37.7K

Pazarlama
Median $105K
Proje Müdürü
Median $39.9K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $69.8K
İş Analisti
$111K
Metin Yazarı
$22.7K
Müşteri Hizmetleri
$75.4K
Veri Bilimi Müdürü
$77.9K
Veri Bilimci
$199K
Mali Analист
$54.2K
İnsan Kaynakları
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
İK Uzmanı
$85.4K
Çözüm Mimarı
$79.4K
UX Araştırmacısı
$47.9K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Farfetch şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

SSS

Farfetch şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $198,900 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Farfetch şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $54,174 tutarındadır.

