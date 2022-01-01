Şirket Dizini
Equal Experts
Equal Experts Maaşlar

Equal Experts şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $42,771 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $299,495 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Equal Experts. Son güncellenme: 9/12/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $42.8K

Backend Yazılım Mühendisi

Veri Analisti
$61.2K
Yönetim Danışmanı
$205K

İK Uzmanı
$109K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$188K
Çözüm Mimarı
$299K
Equal Experts şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $299,495 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Equal Experts şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $148,650 tutarındadır.

