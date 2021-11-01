Şirket Dizini
DPR Construction
DPR Construction Maaşlar

DPR Construction'nin maaş aralığı, alt uçta Satış Mühendisi için yıllık toplam ücrette $113,430'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $183,600'ye kadar değişir.

$160K

Proje Yöneticisi
Median $156K
İnşaat Mühendisi
Median $114K

İnşaat Mühendisi

İş Analisti
$171K

Veri Analisti
$117K
Ürün Yöneticisi
$184K
Program Yöneticisi
$168K
Satış Mühendisi
$113K
Teknik Program Yöneticisi
$131K
SSS

A legmagasabb fizetésű szerep a DPR Construction-nél a Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level, évi $183,600 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A DPR Construction-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $143,371.

Diğer Kaynaklar