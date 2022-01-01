Şirket Dizini
Doximity
Doximity Maaşlar

Doximity'nin maaş aralığı, alt uçta Pazarlama için yıllık toplam ücrette $120,000'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $299,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Doximity. Son güncelleme: 8/18/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $210K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Pazarlama
Median $120K
Ürün Yöneticisi
Median $299K

Veri Bilimcisi
Median $125K
İş Geliştirme
$124K
Veri Analisti
$219K
Ürün Tasarımcısı
$225K
Satış
$225K
Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Doximity'de, Hisse/öz sermaye hibeleri 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Doximity'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $299,000 ücretle Ürün Yöneticisi'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Doximity'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $214,550'dır.

