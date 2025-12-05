Şirket Dizini
Deque Systems Bilgi Teknolojisti (BT) Maaşlar

Deque Systems şirketinde ortalama Bilgi Teknolojisti (BT) toplam tazminatı year başına $120K ile $164K arasında değişmektedir. Deque Systems şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$130K - $154K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$120K$130K$154K$164K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Deque Systems?

SSS

Deque Systems şirketindeki Bilgi Teknolojisti (BT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $164,450 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Deque Systems şirketinde Bilgi Teknolojisti (BT) rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $120,120 tutarındadır.

