Depop şirketinde ortalama İnsan Operasyonları toplam tazminatı year başına £71.7K ile £100K arasında değişmektedir. Depop şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$105K - $127K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$96.5K$105K$127K$135K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Depop?

SSS

Depop şirketindeki İnsan Operasyonları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £100,240 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Depop şirketinde İnsan Operasyonları rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £71,723 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

