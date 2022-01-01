Şirket Dizini
Danaher
Danaher Maaşlar

Danaher'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $36,717'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $218,500'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Danaher. Son güncelleme: 8/12/2025

$160K

Ürün Yöneticisi
Median $219K
Makine Mühendisi
Median $115K
Muhasebeci
$217K

Biyomedikal Mühendis
$88.3K
İş Analisti
$106K
İş Geliştirme
$137K
Veri Bilimi Yöneticisi
$149K
Veri Bilimcisi
$195K
Finansal Analist
$151K
Donanım Mühendisi
$64.9K
İnsan Kaynakları
$142K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$72K
Pazarlama
$199K
Optik Mühendisi
$181K
Ürün Tasarımcısı
$141K
Proje Yöneticisi
$115K
Satış
$78.3K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$36.7K
Çözüm Mimarı
$60.1K
Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

Danaher'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (25.00% yıllık)

SSS

Danaher'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $218,500 ücretle Ürün Yöneticisi'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Danaher'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $137,460'dır.

Diğer Kaynaklar