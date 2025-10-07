Şirket Dizini
D2L
D2L Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar

D2L şirketinde in Canada Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına CA$71.7K ile L4 için year başına CA$143K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Canada medyanı CA$97.8K tutarındadır. D2L şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
L1
Software Developer I(Giriş Seviyesi)
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
Software Developer II
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
Senior Software Developer I
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
CA$225K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir D2L?

SSS

D2L şirketindeki in Canada Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$143,131 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
D2L şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$94,137 tutarındadır.

