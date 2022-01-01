Şirket Dizini
Cambium Learning Group
Cambium Learning Group Maaşlar

Cambium Learning Group'nin maaş aralığı, alt uçta İnsan Kaynakları için yıllık toplam ücrette $50,250'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $159,120'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Cambium Learning Group. Son güncelleme: 8/12/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $146K
Veri Bilimcisi
$111K
İnsan Kaynakları
$50.3K

Ürün Yöneticisi
$159K
Teknik Program Yöneticisi
$121K
Teknik Yazar
$63.7K
SSS

Cambium Learning Group'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $159,120 ücretle Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Cambium Learning Group'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $115,545'dır.

