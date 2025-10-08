CVS Health şirketinde in United States Backend Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına $112K ile L5 için year başına $197K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $121K tutarındadır. CVS Health şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
