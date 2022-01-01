Aetna Maaşlar

Şirket Dizini
Aetna'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Tasarımcısı için yıllık toplam ücrette $25,425'den üst uçta Çözüm Mimarı için $258,703'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Aetna. Son güncelleme: 8/15/2025

$160K

Veri Bilimcisi
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Sağlık Bilişimi

Yazılım Mühendisi
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Veri Mühendisi

Aktüer
Median $141K

Ürün Yöneticisi
Median $201K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $102K
Muhasebeci
$95.1K
İş Analisti
$101K
İş Geliştirme
$115K
İnşaat Mühendisi
$58.8K
Veri Analisti
$115K
Finansal Analist
$82.6K
Yönetim Danışmanı
$172K
Ürün Tasarımcısı
$25.4K
Proje Yöneticisi
$98K
Satış
$101K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$199K
Çözüm Mimarı
$259K
SSS

