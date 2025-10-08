CVS Health şirketinde in United States UX Tasarımcısı tazminatı Product Designer için year başına $120K ile Senior Product Designer II için year başına $140K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $145K tutarındadır. CVS Health şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
