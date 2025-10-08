Şirket Dizini
CVS Health
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Ürün Tasarımcısı

  • UX Tasarımcısı

CVS Health UX Tasarımcısı Maaşlar

CVS Health şirketinde in United States UX Tasarımcısı tazminatı Product Designer için year başına $120K ile Senior Product Designer II için year başına $140K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $145K tutarındadır. CVS Health şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025

Ortalama Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir CVS Health?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Ürün Tasarımcısı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

CVS Health şirketindeki in United States UX Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $169,760 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CVS Health şirketinde UX Tasarımcısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $132,375 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    CVS Health için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Optum
  • Humana
  • Cigna
  • Aetna
  • Amwell
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar