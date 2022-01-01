Şirket Dizini
CEMEX
CEMEX Maaşlar

CEMEX şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $20,031 toplam tazminattan üst seviyede Proje Müdürü için $47,179 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: CEMEX. Son güncellenme: 9/10/2025

$160K

İnşaat Mühendisi
$21.8K
Veri Bilimci
$20K
Proje Müdürü
$47.2K

Yazılım Mühendisi
$38.4K
SSS

Najlepšie platenú pozíciu v CEMEX predstavuje Proje Müdürü at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $47,179. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CEMEX je $30,112.

