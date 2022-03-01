Şirket Dizini
Celigo
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Celigo Maaşlar

Celigo şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama Operasyonları için yıllık $22,783 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $207,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Celigo. Son güncellenme: 9/10/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $29.5K

Backend Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $207K
İş Geliştirme
$73.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Müşteri Başarısı
$98.3K
Yönetim Danışmanı
$122K
Pazarlama
$201K
Pazarlama Operasyonları
$22.8K
Ürün Tasarımcısı
$62.1K
Çözüm Mimarı
$59.3K
Teknik Program Müdürü
$98K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Celigo şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $207,000 tazminatla Ürün Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Celigo şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $85,815 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Celigo için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Hexagon PPM
  • Turvo
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar