Şirket Dizini
Blue Origin
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Blue Origin Maaşlar

Blue Origin'nin maaş aralığı, alt uçta İş Analisti için yıllık toplam ücrette $90,000'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $249,312'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Blue Origin. Son güncelleme: 8/23/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Makine Mühendisi
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Kalite Mühendisi

İmalat Mühendisi

Termal Mühendisi

CAE Mühendisi

Yazılım Mühendisi
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Sistemler Mühendisi

Donanım Mühendisi
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Gömülü Donanım Mühendisi

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Havacılık ve Uzay Mühendisi
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Teknik Program Yöneticisi
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Teknik Proje Müdürü

Ürün Yöneticisi
L3 $151K
L4 $249K
Malzeme Mühendisi
L2 $120K
L3 $140K
Elektrik Mühendisi
Median $200K
İş Analisti
Median $90K
Proje Yöneticisi
Median $146K
İş Operasyonları
$102K
Kimya Mühendisi
$91.5K
Kontrol Mühendisi
$171K
Kurumsal Gelişim
$246K
Veri Analisti
$164K
Veri Bilimi Yöneticisi
$244K
Finansal Analist
$154K
İnsan Kaynakları
$136K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$198K
Ürün Tasarımcısı
$218K
Program Yöneticisi
$225K
İşe Alım Uzmanı
$99.3K
Siber Güvenlik Analisti
$150K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$212K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Blue Origin'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $249,312 ücretle Ürün Yöneticisi at the L4 level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Blue Origin'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $151,333'dır.

Öne Çıkan İşler

    Blue Origin için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Virgin Galactic
  • Aerojet Rocketdyne
  • a.i. solutions
  • Torch Technologies
  • LogicGate
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar