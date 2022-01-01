Şirket Dizini
Blue Cross Blue Shield Association
Blue Cross Blue Shield Association Maaşlar

Blue Cross Blue Shield Association şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $54,270 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $265,320 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Blue Cross Blue Shield Association. Son güncellenme: 8/31/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $107K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Aktüer
Median $168K
Veri Bilimci
Median $109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

İş Analisti
Median $100K
Ürün Tasarımcısı
Median $70K
Veri Analisti
$161K
İnsan Kaynakları
$54.3K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $100K
Ürün Müdürü
$149K
Proje Müdürü
$111K
Çözüm Mimarı
$265K

Veri Mimarı

SSS

The highest paying role reported at Blue Cross Blue Shield Association is Çözüm Mimarı at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $265,320. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blue Cross Blue Shield Association is $109,000.

Diğer Kaynaklar