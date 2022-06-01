Şirket Dizini
Blucora
Blucora Maaşlar

Blucora şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $102,900 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimi Müdürü için $155,775 tutarına kadar değişmektedir.

$160K

Veri Analisti
$103K
Veri Bilimi Müdürü
$156K
Yazılım Mühendisi
Median $113K

SSS

Blucora şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $155,775 tazminatla Veri Bilimi Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Blucora şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $113,000 tutarındadır.

