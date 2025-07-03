Bill & Melinda Gates Foundation Maaşlar

Şirket Dizini
Bill & Melinda Gates Foundation şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $184,075 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $241,200 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Bill & Melinda Gates Foundation. Son güncellenme: 10/10/2025

$160K

Program Müdürü
Median $208K
Veri Bilimci
$241K
Ürün Tasarımcısı
$230K

Yazılım Mühendisi
$184K

Araştırma Bilimci

SSS

Bill & Melinda Gates Foundation şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $241,200 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bill & Melinda Gates Foundation şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $218,750 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar