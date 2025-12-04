Şirket Dizini
Benchling
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Teknik Program Müdürü

  • Tüm Teknik Program Müdürü Maaşları

Benchling Teknik Program Müdürü Maaşlar

Benchling şirketinde in United States Teknik Program Müdürü tazminatı L5 için year başına $217K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $215K tutarındadır. Benchling şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Benchling şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Teknik Program Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Benchling şirketindeki in United States Teknik Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $220,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Benchling şirketinde Teknik Program Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $215,442 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Benchling için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Cohesity
  • Mapbox
  • LogDNA
  • Sourcegraph
  • mParticle
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchling/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.