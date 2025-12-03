Şirket Dizini
Bell Integrator
Bell Integrator Yazılım Mühendisi Maaşlar

Bell Integrator şirketinde in Russia Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına RUB 2.91M tutarındadır. Bell Integrator şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Medyan Paket
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Saratov, SR, Russia
Yıllık toplam
$37.4K
Seviye
L5
Temel maaş
$37.4K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
4 Yıl
Deneyim yılı
16 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Bell Integrator?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Frontend Yazılım Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

SSS

Bell Integrator şirketindeki in Russia Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam RUB 3,288,692 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bell Integrator şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Russia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat RUB 2,914,232 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

