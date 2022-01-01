Şirket Dizini
Balyasny Asset Management L.P.
Balyasny Asset Management L.P. Maaşlar

Balyasny Asset Management L.P.'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $181,570'den üst uçta Yatırım Bankacısı için $1,281,375'ye kadar değişir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Associate Software Engineer $182K
Software Engineer $240K
Senior Software Engineer $378K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Nicel Geliştirici

Finansal Analist
Median $235K
Veri Analisti
$251K

Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$293K
Yatırım Bankacısı
$1.28M
Ürün Yöneticisi
$371K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$492K
SSS

据报道，Balyasny Asset Management L.P.最高薪的职位是Yatırım Bankacısı at the Common Range Average level，年总薪酬为$1,281,375。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Balyasny Asset Management L.P.的年总薪酬中位数为$292,530。

Diğer Kaynaklar