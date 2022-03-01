Şirket Dizini
Babbel
Babbel Maaşlar

Babbel şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $63,584 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $114,637 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Babbel. Son güncellenme: 10/17/2025

Yazılım Mühendisi
Median $87.9K

Frontend Yazılım Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $115K
İş Analisti
$93.5K

Veri Analisti
$63.6K
İnsan Kaynakları
$83.9K
Pazarlama
$70.7K
Ürün Tasarımcısı
$68.4K
Ürün Müdürü
$75.8K
SSS

Babbel şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $114,637 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Babbel şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $79,850 tutarındadır.

