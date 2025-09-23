Şirket Dizini
Autodesk şirketinde in United States Yönetim Danışmanı tazminat paketi medyanı year başına $198K tutarındadır. Autodesk şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Medyan Paket
company icon
Autodesk
Principal Business Consultant
Dallas, TX
Yıllık toplam
$198K
Seviye
-
Temel maaş
$143K
Stock (/yr)
$35K
Prim
$20K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
6 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Autodesk?

$160K

Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Autodesk şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Autodesk şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.32% üç aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.32% üç aylık)



SSS

Autodesk şirketindeki in United States Yönetim Danışmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $225,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Autodesk şirketinde Yönetim Danışmanı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $198,000 tutarındadır.

