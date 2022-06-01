Şirket Dizini
Aura
Aura Maaşlar

Aura'nin maaş aralığı, alt uçta Muhasebeci için yıllık toplam ücrette $84,575'den üst uçta Müşteri Başarısı için $258,700'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Aura. Son güncelleme: 8/22/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $130K
Ürün Yöneticisi
Median $176K
Muhasebeci
$84.6K

Kurumsal Gelişim
$137K
Müşteri Başarısı
$259K
Veri Bilimcisi
$172K
Elektrik Mühendisi
$124K
Yönetim Danışmanı
$84.6K
Pazarlama
$139K
UX Araştırmacısı
$159K
SSS

Aura'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $258,700 ücretle Müşteri Başarısı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Aura'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $138,250'dır.

