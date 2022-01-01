Şirket Dizini
Audible
Audible Maaşlar

Audible'nin maaş aralığı, alt uçta İş Operasyonları için yıllık toplam ücrette $53,890'den üst uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için $525,300'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Audible. Son güncelleme: 8/22/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
SDE I $178K
SDE II $301K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

İş Zekası Mühendisi

Veri Bilimcisi
Median $225K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $360K

Ürün Yöneticisi
Median $220K
Program Yöneticisi
Median $137K
İşe Alım Uzmanı
Median $150K
Teknik Program Yöneticisi
Median $192K
İş Operasyonları
$53.9K
İş Analisti
$112K
Finansal Analist
$161K
İnsan Kaynakları
$169K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$525K
Hukuk
$393K
Yönetim Danışmanı
$101K
Pazarlama Operasyonları
$189K
UX Araştırmacısı
$168K
Hak Kazanma Takvimi

5%

YIL 1

15%

YIL 2

40%

YIL 3

40%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

Audible'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 5% hak kazanır 1st-YIL (5.00% yıllık)

  • 15% hak kazanır 2nd-YIL (15.00% yıllık)

  • 40% hak kazanır 3rd-YIL (20.00% altı ayda bir)

  • 40% hak kazanır 4th-YIL (20.00% altı ayda bir)

25%

YIL 1

35%

YIL 2

40%

YIL 3

Hisse Tipi
RSU

Audible'de, RSUs 3 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 35% hak kazanır 2nd-YIL (35.00% yıllık)

  • 40% hak kazanır 3rd-YIL (40.00% yıllık)

SSS

Audible'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $525,300 ücretle Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Audible'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $178,375'dır.

Diğer Kaynaklar