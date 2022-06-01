Şirket Dizini
APTIM
APTIM Maaşlar

APTIM'nin maaş aralığı, alt uçta İnsan Kaynakları için yıllık toplam ücrette $60,753'den üst uçta İş Analisti için $84,575'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. APTIM. Son güncelleme: 8/19/2025

$160K

İş Analisti
$84.6K
İnşaat Mühendisi
$74.6K
İnsan Kaynakları
$60.8K

SSS

APTIM'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $84,575 ücretle İş Analisti at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
APTIM'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $74,625'dır.

