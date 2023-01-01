Şirket Dizini
Anthropic
Anthropic Maaşlar

Anthropic'nin maaş aralığı, alt uçta Pazarlama için yıllık toplam ücrette $311,933'den üst uçta İş Operasyonları için $642,600'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Anthropic. Son güncelleme: 8/21/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
İş Operasyonları
$643K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$322K

Pazarlama
$312K
Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Anthropic'de, Hisse/öz sermaye hibeleri 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Anthropic je İş Operasyonları at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $642,600.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Anthropic je $525,821.

Diğer Kaynaklar