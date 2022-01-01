Şirket Dizini
Alight Solutions
Alight Solutions Maaşlar

Alight Solutions'nin maaş aralığı, alt uçta İnsan Kaynakları için yıllık toplam ücrette $31,286'den üst uçta Gelir Operasyonları için $221,100'ye kadar değişir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $124K
Yönetim Danışmanı
Median $103K
İş Operasyonları Yöneticisi
$211K

Müşteri Hizmetleri
$39.2K
Veri Analisti
$173K
Finansal Analist
$142K
İnsan Kaynakları
$31.3K
Pazarlama Operasyonları
$117K
Ürün Yöneticisi
$93.5K
Proje Yöneticisi
$84.6K
İşe Alım Uzmanı
$67.7K
Gelir Operasyonları
$221K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$188K
Çözüm Mimarı
$199K
Teknik Program Yöneticisi
$216K
SSS

Alight Solutions'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $221,100 ücretle Gelir Operasyonları at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Alight Solutions'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $123,500'dır.

Diğer Kaynaklar