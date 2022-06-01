Şirket Dizini
Accion Labs Maaşlar

Accion Labs'nin maaş aralığı, alt uçta İşe Alım Uzmanı için yıllık toplam ücrette $6,474'den üst uçta Çözüm Mimarı için $388,050'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Accion Labs. Son güncelleme: 8/15/2025

Yazılım Mühendisi
Median $17.7K
Veri Bilimcisi
$18.3K
Ürün Yöneticisi
$28.7K

İşe Alım Uzmanı
$6.5K
Satış
$244K
Çözüm Mimarı
$388K
Teknik Program Yöneticisi
$35.5K
SSS

Accion Labs'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $388,050 ücretle Çözüm Mimarı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Accion Labs'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $28,720'dır.

