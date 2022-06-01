ไดเรกทอรีบริษัท
Zeta Global
Zeta Global เงินเดือน

เงินเดือนของ Zeta Global อยู่ในช่วง $6,636 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานการตลาด ที่ระดับต่ำสุด ถึง $392,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Zeta Global. อัปเดตล่าสุด: 9/2/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $62.6K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$136K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$55.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
การดำเนินงานการตลาด
$6.6K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$115K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$392K
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Zeta Global is ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $392,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zeta Global is $88,740.

