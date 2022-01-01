ไดเรกทอรีบริษัท
Waymo
Waymo เงินเดือน

เงินเดือนของ Waymo อยู่ในช่วง $59,623 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $950,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Waymo. อัปเดตล่าสุด: 8/28/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรระบบ

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
L4 $255K
L5 $339K

วิศวกรฮาร์ดแวร์
L5 $394K
L6 $479K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $418K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $950K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $194K
ทรัพยากรบุคคล
Median $145K
นักสรรหา
Median $173K
วิศวกรเครื่องกล
Median $378K
นักบัญชี
$98K

นักบัญชีเทคนิค

ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$358K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$392K
การพัฒนาธุรกิจ
$510K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$390K
นักวิเคราะห์การเงิน
$265K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$59.6K
การดำเนินงานการตลาด
$209K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$118K
ผู้จัดการโครงการ
$543K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$125K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
WMU

ที่ Waymo WMUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

WMUs are Waymo's version of RSUs

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Waymo คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $950,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Waymo คือ $338,893

