ไดเรกทอรีบริษัท
VK
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

VK เงินเดือน

เงินเดือนของ VK อยู่ในช่วง $16,887 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $201,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ VK. อัปเดตล่าสุด: 9/16/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

วิศวกรไอโอเอส

วิศวกรแอนดรอยด์

วิศวกรซอฟต์แวร์มือถือ

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรซอฟต์แวร์ความปลอดภัย

วิศวกรเดฟออปส์

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $39K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $80.2K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $36.6K

นักออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

ผู้จัดการโครงการ
Median $45.4K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
Median $30K
การตลาด
Median $31.5K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$16.9K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$18.2K
การพัฒนาธุรกิจ
$47.2K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$201K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$101K
ทรัพยากรบุคคล
$31.8K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$47K
กฎหมาย
$32K
นักสรรหา
$37.3K
สถาปนิกโซลูชั่น
$62.6K

สถาปนิกข้อมูล

ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$70.2K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$34.7K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ VK การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at VK is ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VK is $42,804.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ VK

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Cabify
  • Gett
  • Ola
  • Hotstar
  • PhonePe
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ