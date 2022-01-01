ไดเรกทอรีบริษัท
ViacomCBS เงินเดือน

เงินเดือนของ ViacomCBS อยู่ในช่วง $61,762 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $413,055 สำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ViacomCBS. อัปเดตล่าสุด: 8/29/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรเดฟออปส์

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $307K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $134K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $121K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $209K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $160K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $213K

สถาปนิกข้อมูล

การตลาด
Median $118K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $150K
ผู้จัดการโครงการ
Median $105K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $110K
นักบัญชี
$79.7K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$61.8K
การพัฒนาธุรกิจ
$328K
นักเขียนโฆษณา
$92.5K
ทรัพยากรบุคคล
$413K
กฎหมาย
$131K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$134K
การดำเนินงานการตลาด
$99.5K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$209K
นักสรรหา
Median $100K
ฝ่ายขาย
$221K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$133K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$101K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.33%

ปี 1

33.33%

ปี 2

33.33%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ ViacomCBS RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.33% รายปี)

  • 33.33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.33% รายปี)

  • 33.33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.33% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ ViacomCBS คือ ทรัพยากรบุคคล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $413,055 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ViacomCBS คือ $134,200

แหล่งข้อมูลอื่นๆ